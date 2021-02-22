شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم نظر المرأة للرجال في المحاضرات الدينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم نظر المرأة للرجال في المحاضرات الدينية.

وقال الشيخ المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إذا كان النظر غير مبني على شهوة أو غير ذلك فلا بأس بذلك، فهي تنظر إليه كمحاضر يتحدث في الدين.

وأضاف : الممنوع هو تتبع الرجال بهدف شهوة، فيجب أن تغض بصرها، فقال الله تعالى : " "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ".