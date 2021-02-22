شكرا لمتابعة خبر عن أبرز اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تختص كل جهة من المحاكم بمهام معينة، وتتولى محاكم الدرجة الأولى في الدعاوى المقدمة إليها ضمن اختصاصها، ويكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف مع بعض الاستثناءات.

ويندرج ضمن محاكم الدرجة الأولى المحاكم العمالية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزئية.

وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الطعون على أحكام محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة، أما المحكمة العليا فهي واحدة ومقرها الرياض، وتهدف لمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة، وتباشر عملها، في قضايا الحدود مثل القتل والرجم أو القصاص في النفس.

أما محاكم التنفيذ فهي منتشرة في جميع المناطق بالمملكة، وتختص في النظر في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية.