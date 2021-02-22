شكرا لمتابعة خبر عن «مكافحة التبغ»: التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الاثنين، فوائد الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%.

وأضافت أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وتابعت اللجنة أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

وأشارت إلى أن التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم و مرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان.