تعافي 318 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 375333 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 318 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 366412 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6466 حالة.

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