أبشر تجيب عن أبرز 5 أسئلة تتعلق بتوصيل الوثائق وتفويض المركبات

جاوبت منصة أبشر على أبرز 5 أسئلة تتعلق بتوصيل الوثائق وتفويض المركبات وتقرير مقيم؛ ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن طلب توصيل الوثائق يتم من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم خدماتي- خدمات- توصيل الوثائق بالبريد ثم اختيار طلب توصيل وثيقة.

وأكدت منصة أبشر أن تفويض المركبات يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار (التفاويض - تفاويض المركبات - طلبات تفويض قيادة) ثم الموافقة على التفويض.

وأشارت منصة أبشر إلى أن الاستعلام عن تقرير مقيم يتم من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار العمالة- استعلام عن تقرير مقيم.

ولفتت منصة أبشر إلى أنه يمكن تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خلال الموقع، من خلال تسجيل الدخول لحسابك ثم اختيار معلومات المستخدم وتغيير رقم الجوال.

وأكدت منصة أبشر أنه يمكن طلب توصيل الوثيقة من خلال عنوانك الوطني باستخدام خدمة توصيل الوثائق بالبريد.

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