أخبار السعودية اليوم.. استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.. و«التأمينات الاجتماعية» توضح كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 م منها: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، و«التأمينات الاجتماعية» توضح كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة، والصحة تؤكد إمكانية تعديل أو إلغاء موعد تلقي لقاح كورونا.

آل الشيخ: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

شاحنات نهل الرمال تدمِّر طرقات «البديع والقرفي» ورئيس بلدية وادي جازان يرد

لم يجد سكان بلدة البديع والقرفي بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان أي حلول من الجهات المختصة ومنها أمانة المنطقة ممثلة ببلدية وادي جازان لمعالجة وصيانة الطرقات الرئيسة والشوارع الفرعية التي دمرتها شاحنات نقل الرمال بصورة كارثية وما زالت تمارس عملها المعتاد، وألحقت أضرارًا جسيمة بالسيارات دون أي تدخل رغم رفع البلاغات عبر المواقع الإلكترونية الرسمية.

«التأمينات الاجتماعية» توضح كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية حساب تعويض الدفعة الواحد إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش.

«مكافحة التبغ»: الإقلاع عن التدخين قبل الأربعين يقلل من خطر الموت

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%.

«الزكاة والدخل» تنفذ أكثر من 4600 زيارة تفتيشية في أسبوع

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 4,631 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

صحة جازان تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بمستشفى بيش

أعلنت صحة جازان، عن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا، بـمستشفى بيش العام ابتداءً من مساء اليوم الإثنين (22 فبراير) خلال الفترة المسائية.

مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات العسكرية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي في دولة الامارات؛ لتعزيز التعاون العسكري.

الحربي: تجدُّد النشوءات الممطرة على عدة مناطق.. اليوم

توقع خبير الأرصاد، علي الحربي، خريطة الأمطار اليوم الإثنين، على عدة مناطق بالمملكة.

«حساب المواطن» يوضح كيفية تعديل اسم العائلة للمستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع لتعديل اسم الشخص أو اسم العائلة للمستفيد من البرنامج، مشيرًا إلى أنه يمكن لرب الأسرة (الأب) إضافة ابنته المطلقة كتابع في حسابه.

الصحة: يمكن تعديل أو إلغاء موعد تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إلغاء أو تعديل موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم ترشيح الشخص لتلقي اللقاح بناء على حالته الصحية.

بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ58 مواطنًا تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنا لتبرعهم بالدم عشر مرات.

أمانة جدة تغلق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأحد 4401 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 192 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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