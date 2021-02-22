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آل الشيخ: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

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الرياض - محمد عبدالله - حرصًا على سلامة المنسوبين في ظل جائحة

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وأضاف وزير التعليم- عبر تويتر- أنه حرصًا من القيادة- حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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