التدريب المهني: استمرار العملية التدريبية عن بُعد حتى نهاية الفصل الثاني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن استمرار العملية التدريبية عن بُعد حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني.

وذكرت المؤسسة- عبر تويتر- أنه إنفاذًا للأمر السامي الكريم، تستمر العملية التدريبية عن بُعد لما بعد الأسبوع (العاشر) من الفصل التدريبي الثاني بجميع المنشآت التدريبية حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني ١٤٤٢، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وكان وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أعلن اليوم الإثنين، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

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