«الزعاق»: طقس شهر رمضان المقبل «أوله ربيع ونهايته صيف»

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن أوائل شهر رمضان المقبل، سيكون ليله معتدلا ونهاره صيفا، وأن أول أيامه يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021م.

وأشار الزعاق- عبر تويتر- إلى أن موسم الكنة ومدته 40 يومًا، سيدخل مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان، مضيفًا أن الثلث الأول من رمضان يغرف من الربيع بطرف ومن الصيف بطرف ثان، وأن نهاية شهر رمضان ستكون صيفًا، وأنه بنهاية شوال تبدأ شدة الصيف.

وأضاف أنه بعد 20 يومًا تقريبًا ينتهي موسم العقارب، ويعقبها الحميمين وهو موسم الربيع الحار(شبه معتدل بالنهار وشبه بارد بالليل). وبعد الحميمين يأتي موسم الكنة، وهو بوادر الصيف (حر بالنهار ومعتدل بالليل)، موضحًا أن الصيف الفعلي (حر بالنهار والليل) يأتي مع نهاية موسم الكنة.

بعد 20 يوماً تقريباً تنتهي العقارب ويعقبها الحميمين وهو موسم الربيع الحار(شبه معتدل بالنهار وشبه بارد بالليل)

وبوادر الصيف(حر بالنهار ومعتدل بالليل)مع موسم الكنة

والصيف الفعلي(حر بالنهار والليل)مع نهاية الكنة

وأول #رمضان ليله معتدل ونهاره صيف

وأوله يوم الثلاثاء 13 أبريل بحول الله pic.twitter.com/2wjFoJAYDg — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) February 22, 2021

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