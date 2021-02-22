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أمانة جدة تغلق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن جهود الرقابة الميدانية المشتركة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأحد 4401 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 192 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت نحو 196 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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