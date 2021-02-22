وزير الخارجية العراقي يصل السعودية للقاء الأمير فيصل بن فرحان

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى المملكة؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من قبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

وأوضحت الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أن وزيري الخارجية سيبحثان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العليا بين الجانبين، وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض.

وأضافت أن الوزيرين سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة.

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