ارتفاع ملكية الأجانب بسوق الأسهم السعودية 220.7 مليون دولار

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال الاسبوع الماضي، المنتهي في 18 فبراير بنسبة 0.38% مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشف التقرير الأسبوعي لـ«تداول»، ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بواقع 827.55 مليون ريال (220.7 مليون دولار أمريكي)، بدعم من المستثمرين المؤهلين.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية ضمن السوق الرئيسي إلى 217.622 مليار ريال، مقابل 216.795 مليار ريال في الاسبوع المنتهي في 11 فبراير الجاري.

واستقرت ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة عند 2.38% ، فيما انخفضت لـ13.04% من الأسهم الحرة مقابل 13.07% خلال الاسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021.

وارتفعت ملكية الأجانب، بسبب ارتفاع قيمة ملكية الأسهم التابعة لفئة المستثمرين المؤهلين بقيمة 1.155مليار ريال، إلى 169.121 مليار ريال تشكل 1.85% من الأسهم المصدرة و 12.54% من الأسهم الحرة.

وفي المقابل تراجعت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بواقع 427.511 مليون ريال، إلى 39.988 مليار ريال تمثل 0.44% من الأسهم المصدرة، فيما ارتفعت ملكية المحافظ المدارة 80.875 الف ريال، إلى 15.374 مليون ريال.

وقد ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين بواقع 54.169 مليار ريال، إلى 8.88 تريليون ريال، مقابل 8.83 تريليون ريال في 11 فبراير 2021.

واستقرت نسبة ملكية السعوديين عند 97.11% من الأسهم المصدرة كما ارتفعت من الأسهم الحرة إلى 84.44%، مقارنة مع 84.42% في الاسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021.

وارتفعت قيمة ملكية الخليجيين 779.126 مليون ريال، لتبلغ 46.812 مليار ريال، مقابل 46.033 مليار ريال في الاسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021.

واستقرت ملكية الخليجيين إلى 0.51%من الأسهم المصدرة، فيما ارتفعت لـ2.52% من الأسهم الحرة.

وصعد رأس المال السوقي نحو 55.78 مليار ريال، خلال الأسبوع، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 9.149 تريليون ريال، مقابل 9.093 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع السابق.

اقرأ أيضا

بوينج توصي بوقف رحلات «777» بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها

«الجمارك» توضح الحد الأقصى لاستيراد السيارات للمواطنين