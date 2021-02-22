في الخامسة مساء اليوم.. تنفيذ المرحلة التجريبية لمنصة الإنذار المبكر بمدينة الباحة

أعلنت إمارة منطقة الباحة، أن المديرية العامة للدفاع المدني، ستنفذ مساء اليوم الإثنين، المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، داخل نطاق مدينة الباحة فقط.

وأشارت إمارة الباحة- عبر تويتر- إلى أن المرحلة التجريبية لمنصة الإنذار المبكر ستنفذ في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين.

وأضافت أن الحالة هي تجربة لا تدعو للقلق ولا تتطلب أي إجراء، وتتم بصدور نغمة عالية على الهواتف الذكية للمواطنين.

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