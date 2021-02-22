شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 327 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 318 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي( 318) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2455) منها ( 497) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 366412) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد

(5) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (41010) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).