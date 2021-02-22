إغلاق 192 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 192 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التي نفذت 4401 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها نحو 196 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

مخالفات الاحترازات خلال أسبوع

وكانت إحصائية مخالفات التدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2 / 7 / 1442هـ حتى 8 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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