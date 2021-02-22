الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن صدور موافقة سامية باستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

استمرار التعليم عن بعد وفق الضوابط

وقال آل الشيخ : حرصًا من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

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