بالأسماء.. «الحقيل» يعلن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي.

وقال وزير الشؤون البلدية- عبر حسابه على تويتر- : «يسرنا الإعلان عن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي، بعضوية نخبة من ممثلي القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من تنوع خبرات الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية».

ومهام الجنة تشمل تحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار البلدي واقتراح الحلول لها. وإبداء المرئيات على الأنظمة واللوائح ذات الصلة والتوجهات الاستراتيجية والخطط العامة فيما يتعلق بالاستثمار البلدي.

وضمت اللجنة كل من: طارق بن عبدالرحمن فقيه، وعجلان العجلان، والأمير وليد بن ناصر آل سعود، ومحمد بن يوسف ناغي، وعماد بن عبد القادر المهيدب، وعبد الحكيم العمار، وعبد الله الزامل، وصالح الحناكي، وأسامة بن حسين السيد، وعبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، وملهي بن سعيدان.

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