«الحياة الفطرية» تعلن ولادة أول ظبي في محمية مرات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن ولادة أول ظبي في محمية الحياة الفطرية بمحافظة مرات بمنطقة الرياض.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه «بحمد الله وفضله، ولادة أول ظبي بمحمية الحياة الفطرية بمحافظة مرات وذلك بعد إطلاق عدد من الكائنات الفطرية ضمن (البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية) خلال شهر ديسمبر الماضي».

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اطلق في ديسمبر الماضي، 15 من ظباء الريم في منتزه مرات الوطني بمنطقة الرياض.

وأوضح المركز أن إطلاق الظباء تم بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، ومحافظ مرات.