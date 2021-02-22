المؤسسة العامة للتقاعد توضح خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك تتيح للمشترك تقديم طلب اعتراض على بيانات الإشتراك بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن من متطلبات خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك، وجود مشترك لديه بيانات لدى المؤسسة العامة للتقاعد تم التزويد بها من قِبل الجهة التابع لها، مشيرة إلى أن الخدمة تستغرق يومي عمل.

ولفتت إلى أن خطوات الاعتراض على بيانات الاشتراك تتمثل في: تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد اختيار خدمة «اعتراض على بيانات الاشتراك» من قائمة الطلبات الجانبية، ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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