مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات العسكرية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي في دولة الامارات؛ لتعزيز التعاون العسكري.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي- عبر حسابه على تويتر- إنه وقع اليوم الإثنين مع جابر بو عتابة الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات العسكرية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ذات الصلة بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وافتتح العوهلي، أمس الأحد، جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي 2021 في أبو ظبي، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة النوعية نسعى من خلالها إلى تطوير الصناعة الوطنية عبر خلق شراكات مع أبرز اللاعبين في المجال، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية.

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