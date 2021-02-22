عملية ناجحة تنقذ مريضًا من آلام الحلق وصعوبة التنفس بنجران

نجح فريق طبي بمستشفى حبونا العام بمنطقة نجران، في إنهاء معاناة مريض من الآم في الحلق وصعوبة في التنفس، وإجراء عملية ناجحة لاستئصال الغدة الدرقية والمرارة.

وأوضحت صحة نجران- عبر موقعها الالكتروني- أنه تبين بعد استكمال الإجراءات والتحاليل الطبية اللازمة للمريض، وجود ورم بالغدة الدرقية، وتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء عملية استئصال للغدة الدرقية والمرارة بالمنظار.

وأشارت إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وبعدها تلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، ثم غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أنه خلال العام الماضي، أِجريت في مستشفى حبونا العام 467 عملية جراحية ناجحة، كما تم تدشين العيادات الإستتشارية التخصصية وتشمل تخصص الجراحة العامة والمناظير والتخدير والنساء والولادة والإستشارات الدوائية وعيادة مكافحة التدخين.

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