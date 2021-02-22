الدفاع المدني يدعو للحيطة من استمرارية الأمطار بعدة مناطق وتساقط ثلوج بتبوك

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وفرص لتساقط الثلوج على تبوك.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فهناك استمرارية هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل، على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، عسير، الباحة، جازان، نجران) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة.

فيما ستتأثر من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء القادم مناطق (مكة المكرمة، القصيم، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة.

وستتأثر في يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مناطق (المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة.

وأشارت إلى أنه يحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة يومي الثلاثاء والأربعاء لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .

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