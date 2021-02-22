«التأمينات الاجتماعية» توضح كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية حساب تعويض الدفعة الواحد إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.

ويجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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