استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ عن استمرار التعليم عن بعد في كافة القطاعات التعليمية. وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": ‏حرصاً من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.



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