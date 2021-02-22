السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة



الدمام 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عالي القحطاني.

ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة للقطاعات الأمنية من دعم واهتمام وحرصها على أن تكون في أهبة الاستعداد في جميع الأوقات ولأداء المهام كافة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء الأعمال بأعلى كفاءة، وإبراز الدور الذي تقوم به الإدارة في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بالتطور الذي شهدته الإدارة خلال الفترة الأخيرة في أعمالها وإمكانياتها، متمنيًا سموه للإدارة ومنسوبيها التوفيق في أداء مهامهم.

من جهته نوه القحطاني، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وحرصهما على أن تكون جميع القطاعات في المنطقة منظومة واحدة تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

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14:24ت م

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