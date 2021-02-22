

المدينة المنورة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

تستقبل مراكز لقاحات

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أن المراكز جُهِّزت بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأكد الخلاوي أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن آلية الحصول على اللقاح ستمر بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وترك المسافة آمنة وتهوية الأماكن بالشكل الجيد والمداومة على غسل اليدين للوقاية بإذن الله من فيروس كورونا.

// انتهى //

13:49ت م

0093



المدينة المنورة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستستقبل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية متقنة وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الجميع.وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أن المراكز جُهِّزت بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.وأكد الخلاوي أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن آلية الحصول على اللقاح ستمر بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، والأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وترك المسافة آمنة وتهوية الأماكن بالشكل الجيد والمداومة على غسل اليدين للوقاية بإذن الله من فيروس كورونا.// انتهى //13:49ت م0093

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مراكز اللقاحات بمنطقة المدينة المنورة تستقبل المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.