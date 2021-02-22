السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ برنامجًا لصيانة الحدائق والمتنزهات بالمحافظة



الطائف 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجًا لصيانة أكثر من 5000 وحدة من ألعاب الأطفال والمظلات المكشوفة والجلسات العائلية بالحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الأحياء، وذلك ضمن البرنامج الشامل لصيانة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف.

وأوضحت الأمانة أن فرق الصيانة أنجزت ما نسبته 80% من برنامج الصيانة، الذي شمل صيانة الألعاب وإعادة طلائها وإصلاح الألعاب المكسورة واستبدال الألعاب التالفة، وصيانة الجلسات والمظلات وبرنامج للغسيل والنظافة.

وبينت الأمانة أنها استغلت الفترة الحالية في موسم الشتاء بتنفيذ خطط للصيانة وتعزيز المرافق وفق مشاريع الأمانة لتأهيل المرافق الترفيهية العامة، مشيرة إلى أن خطط أخرى من المزمع تنفيذها خلال الأيام القادمة تشمل أعمال تعزيز الرقعة الخضراء ودعم البنية التحتية وشبكات الري والتمديدات الكهربائية والإنارة وباقي الخدمات البلدية.

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13:43ت م

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