السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,140 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363,052 حالة.

// انتهى //

13:42ت م

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أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372,530 حالة.‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,140 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363,052 حالة.// انتهى //13:42ت م0090

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