السعودية اليوم / اكتمال المرحلة الأولى لمشروع تغيير لوحات سور المسجد النبوي ومحيطه



المدينة المنورة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرحلة الأولى من مشروع تغيير لوحات سور المسجد النبوي الشريف, وتركيب اللوحات الاسترشادية في محيط المسجد النبوي.

وشملت المرحلة الأولى للمشروع تغيير لوحات المسجد النبوي لتكون بالخطّ المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية حتى تنتهي برقم 369 مع مراعاة الألوان في اللوحات، بحيث يرمز لكل جهة لون محدّد لربطها بالمنطقة المركزية بهدف الاسترشاد المكاني لقاصدي المسجد النبوي, فيما تشمل المرحلة الثانية للمشروع الجاري تنفيذها تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

ويأتي المشروع ضمن الأعمال التطويرية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وتيسير وصولهم للمسجد النبوي.

// انتهى //

13:41ت م

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