السعودية اليوم / "إدارة الأزمات في الحرم النبوي" ندوة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل



الدمام 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

تنظم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الصحة العامة بعد غد، ندوة افتراضية بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث في الحرم النبوي"، بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عبد العزيز بن علي اليوبي والوكيل المساعد للشؤون النسائية سارة بنت مقبل الحسوني بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتهدف الندوة إلى استعراض جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إدارة الأزمات والحشود والأعمال التنظيمية لها خلال مواسم الحج والعمرة والجهود المبذولة للحفاظ على السلامة العامة لزوار الحرمين الشريفين.

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13:39ت م

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