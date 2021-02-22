السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن بالغ الأسَّى لسقوط ضحايا في انفجار لغم بالنيجر



جدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ الأسى لمقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين في انفجار لغم بعربة تابعة لمفوضية الانتخابات في جمهورية النيجر, أمس بجنوب غربي البلاد، في الوقت الذي كانت تجرى فيه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقدّم معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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13:36ت م

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