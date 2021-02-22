السعودية اليوم / تعليم عنيزة تطلق حملة "الصلاة نور"



عنيزة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أمس، حملة توعوية للطلاب والطالبات تحت شعار "الصلاة نور"، برعاية مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي، وذلك تأسيا بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: "أرحنا بها يا بلال"، وتحقيقًا لأهداف توعية المجتمع التعليمي بأثر الالتزام بأداء الصلاة في وقتها.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع التعليمي والمحلي بأثر الالتزام بأداء الصلاة، والتوعية بمكانتها وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، إضافة إلى غرس قيمة الصلاة في قلوب النشء، وتعزيز حسهم بأهمية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، واستثمار

كما تسعى حملة "الصلاة نور" إلى دمج التعليم بالتربية الإيمانية من خلال استثمار بحوث مقررات العلوم الشرعية لطلبة المرحلة الثانوية، وتفعيل الدور المجتمعي للطلبة داخل أسرهم ومجتمعهم المحيط عبر مشاركتهم الفعالة في هذه الحملة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

// انتهى //

13:23ت م

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عنيزة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أمس، حملة توعوية للطلاب والطالبات تحت شعار "الصلاة نور"، برعاية مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي، وذلك تأسيا بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: "أرحنا بها يا بلال"، وتحقيقًا لأهداف توعية المجتمع التعليمي بأثر الالتزام بأداء الصلاة في وقتها.وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع التعليمي والمحلي بأثر الالتزام بأداء الصلاة، والتوعية بمكانتها وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، إضافة إلى غرس قيمة الصلاة في قلوب النشء، وتعزيز حسهم بأهمية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، واستثمار منصة مدرستي للتعريف بالحملة وتفعيل برامج خطة الإدارة.كما تسعى حملة "الصلاة نور" إلى دمج التعليم بالتربية الإيمانية من خلال استثمار بحوث مقررات العلوم الشرعية لطلبة المرحلة الثانوية، وتفعيل الدور المجتمعي للطلبة داخل أسرهم ومجتمعهم المحيط عبر مشاركتهم الفعالة في هذه الحملة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.// انتهى //13:23ت م0082

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