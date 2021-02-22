السعودية | مصورة سعودية تجوب العالم وتحصد مئات الجوائز.. تروي قصتها

شكرا لقرائتكم مصورة سعودية تجوب العالم وتحصد مئات الجوائز.. تروي قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جسدت سعودية صوراً إنسانية خلال رحلاتها في العديد من دول العالم، والتي ترويها قصص وحكايات الناس بلغة الصورة الضوئية الفريدة من نوعها، حتى حصدت العديد من الجوائز العالمية.

"أماني القحطاني" الحاصلة على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، إضافة إلى 4 ألقاب دولية في التصوير، تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "حصلتُ على ٢٩ جائزة دولية، ورفعت فيها مجموع جوائزي إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام ٢٠٢١، كما حصلت على ميداليتين فضيتين وبرونزية في مسابقة Sardina المقامة في إيطاليا، و٦ جوائز بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية، ووسامين شرفيين ودبلوم في فوتون سيركت المقامة في الجبل الأسود، كما حصلت على الميدالية الفضية وبرونزيتين في مسابقة نادي روتاري اسطنبول في تركيا، وميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ووسامين شرفيين في سيركت البلقان في صربيا".

وتابعت: "كما حصلتُ على وسامين شرفيين في مسابقة Slavonija في كرواتيا، و الميدالية البرونزية في مسابقة جورجيا، كما حصلت على ٧ أوسمة شرفية في مسابقة دكا في بنغلاديش، لأصل إلى مجموع ٣٥٣ جائزة دولية المعترفة من قبل المنظمات الدولية (FIAP و PSA و GPU) في ٥٧ دولة، من خلال ٣٢ صورة مختلفة في ٢٢٣ مسابقة حول العالم."

وأكدت خلال حديثها على أهمية وجود معاهد خاصة باحترافية التصوير، "فالمعاهد مهمة جداً لصقل موهبة المصور أكثر، وبشكل أكاديمي، فالدراسة تدعم كل موهوب بشكل صحيح، فالأسس التي يجب أن يتحلى بها المصور المحترف هي الصبر واللباقة والأمانة في نقل الحقيقة أثناء التصوير، وعند نقل الأحداث وتصوير الأشخاص، ويجب أن يكون تصويرا حقيقيا وليس فيه تزييف لكسب مشاعر الناس".

وعن أحب الصور لنفسها قالت: "في مشهد بالهند لن أنساه أبداً، حين تصويرنا لحياة الناس، نأخذ معنا بعض الحلوى للأطفال لكسب ثقتهم وتشجيعهم لمساعدتنا في أخذ لقطات معبرة، وكسر الخوف في نفوسهم، وكانت هناك طفلة هندية أعطيتها الحلوى، وكانت سعادتها بحجم الدنيا، وطوال جلسة تصويرها أكلت جزءا منه وخبأت الجزء الثاني بطريقة طفولية جميلة، كأنه كنز ثمين".

وختمت حديثها: "طموحي وتطلعاتي لا حدود لها، فأتمنى مع الدعم الهائل من حكومتي الغالية، أن أجد الفرصة للمشاركة في معارض بلدي بشكل أكبر، ودعم الإعلام لنا في برامج وطنية، حتى نستطيع أن نشارك في رؤية وطننا، وإيصالها للعالم من خلال عدسة محبة وعاشقة لوطن عظيم".