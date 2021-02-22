السعودية : برامج جديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

الرياض: قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يوم الأحد إن المملكة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم حيث أطلقت برامج تدريبية جديدة في مجال حقوق الإنسان.

كما سيشرف على البرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء دوليون ومحليون في مجال حقوق الإنسان

وأضاف الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للعدالة الاجتماعية ، أن حقوق الإنسان “مسؤولية جميع قطاعات الدولة والمؤسسات والأفراد”.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة حقوق الإنسان والوليد الخيرية سلسلة من البرامج التدريبية والندوات ضمن مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور الأميرة لمياء بنت ماجد سعود آل سعود ، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الوليد للإنسانية.

كما سيشرف على البرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء دوليون ومحليون في مجال حقوق الإنسان.

ستعمل برامج التدريب على حقوق الإنسان على تعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الخيري في السعودية.

وأوضح العواد أن الهيئة على استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الهيئة تهدف إلى دمج منهجية حقوق الإنسان في القطاع وتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان وبناء القدرات للعاملين المتخصصين.

وشددت الأميرة لمياء على أهمية تمكين المرأة ودعمها ، ومواصلة الجهود لدعم عمل المرأة في القطاع القانوني السعودي.

وستقام البرامج التدريبية على مدى يومين وستتناول القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتزام الدولة تجاه حقوق الإنسان ، والمفاهيم والمصطلحات ، وحماية الحقوق على المستوى الوطني.

كما ستغطي عمل مؤسسات الأمم المتحدة ومعاهداتها وبروتوكولاتها وكيفية تفاعلها مع المملكة العربية السعودية.