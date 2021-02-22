الدفاع المدني: حالة مطرية تستمر للخميس.. التزموا بالتعليمات واحذروا السيول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، عسير، الباحة، جازان، نجران) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة.

أمطار بعدة مناطق

فيما ستتأثر من يوم الاثنين إلى الأربعاء مناطق (مكة المكرمة، القصيم، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة.

وستتأثر في يومي الثلاثاء والأربعاء مناطق (المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة.

تحذير من السيول

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما تتهيأ الفرصة يومي الثلاثاء والأربعاء لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

شارك الخبر