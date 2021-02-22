الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

كلوب هاوس يراجع بياناته بعد وجود تسريب لبيانات مستخدميه

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ما زالت أزمة تسريب بيانات واختراق تطبيق كلوب هاوس تتواصل وسط مخاوف من قبل المستخدمين حول خصوصية البيانات.

وفي هذا السياق، قال هاني الغفيلي، متخصص في التقنية، إن عملية الاختراق ضربة موجعة لتطبيق كلوب هاوس.

وأضاف الغفيلي، في مداخلة مع قناة الإخبارية: “نجح الهاكرز في اختراق تطبيق كلوب هاوس والوصول لبيانات ومحادثات في التطبيق وفق ما تم تداوله، بسبب ثغرات أمنية في التطبيق”.

تحذير للمستخدمين من كلوب هاوس

يذكر أن الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، حذر في وقت سابق، المستخدمين من خطورة تطبيق ” كلوب هاوس”.

وقال الحمادي إن هذا التطبيق ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

محتوى غير مناسب

وأضاف الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” في أسبوع “: ”أن تطبيق كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال “.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أن من عيوب تطبيق كلوب هاوس المحتوى غير المناسب وغير القابل للضبط.

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