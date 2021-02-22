شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسلطان بروناي، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسلطان بروناي، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.