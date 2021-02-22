شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمية الحوار تناقش الذكاءات المتعددة وسبل اكتشافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاءها السادس عشر من برنامجها " حوار مع مستشار، بعنوان " الذكاءات المتعددة " مؤخراً، حيث استضاف اللقاء المستشار الاجتماعي، عبدالله هادي، وبمشاركة (831) متابعا عن بعد .
وتناول اللقاء الذكاء وقدرته على التفاعل مع المثيرات، وأنواع الذكاء وأنماطه.
وأوضح عبدالله هادي أن الذكاء قدرة فطرية يولد الإنسان بها، كما أن المهارة تُبرز الذكاء وتُسهم في توظيفه في مسارات عملية محددة وذات صبغة إيجابية .
وأشار إلى أن الذكاء متعدد وكل إنسان يتمتع بنوع من أنواع الذكاء وهناك أشخاص يتميزون بالذكاء الاجتماعي وآخرون لديهم ما يعرف بالذكاء المكاني وكل نوع يحتاج إلى تنمية حتى يظهر .
وأوضح عبدالله هادي أن التحاور مع الطفل والتواصل معه واستشعار مجالات اهتمامه من أبرز الوسائل التي تساعد على اكتشاف نوع ذكائه.
يذكر أن برنامج " حوار مع مستشار " يقام كل أسبوعين مرةً عن بُعد للرجال والسيدات وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، ولمدة ساعة ونصف .