شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمية الحوار تناقش الذكاءات المتعددة وسبل اكتشافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاءها السادس عشر من برنامجها " حوار مع مستشار، بعنوان " الذكاءات المتعددة " مؤخراً، حيث استضاف اللقاء المستشار الاجتماعي، عبدالله هادي، وبمشاركة (831) متابعا عن بعد .

وتناول اللقاء الذكاء وقدرته على التفاعل مع المثيرات، وأنواع الذكاء وأنماطه.

‏وأوضح عبدالله هادي أن ‏الذكاء قدرة فطرية يولد الإنسان بها، كما أن المهارة تُبرز الذكاء وتُسهم في توظيفه في مسارات عملية محددة وذات صبغة إيجابية .

وأشار إلى أن الذكاء متعدد وكل إنسان يتمتع بنوع من أنواع الذكاء وهناك أشخاص يتميزون بالذكاء الاجتماعي وآخرون لديهم ما يعرف بالذكاء المكاني وكل نوع يحتاج إلى تنمية حتى يظهر .

وأوضح عبدالله هادي أن التحاور مع الطفل والتواصل معه واستشعار مجالات اهتمامه من أبرز الوسائل التي تساعد على اكتشاف نوع ذكائه.

يذكر أن برنامج " حوار مع مستشار " يقام كل أسبوعين مرةً عن بُعد للرجال والسيدات وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، ولمدة ساعة ونصف .