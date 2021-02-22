تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، وتكون سحب رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط للرياح وتدنٍ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل» والباحة «الحجرة، المندق، القرى، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» ومكة المكرمة «إضم، الطائف، ميسان، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأيضًا، تتأثر بالحالة المناخية السابقة مناطق القصيم «الأسياح، البكيرية، الرس، الشماسية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» وحائل «الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، حائل، سميراء، موقق» والشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تشهد «بيشة، تثليث» بمنطقة عسير رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وكذلك «الخرمة، الموية، تربة، رنية» بمنطقة مكة المكرمة و«الحناكية، المهد، وادي الفرع» بالمدينة المنورة، و«الدوادمي، القويعية، المجمعة، عفيف» بالرياض.

وهناك نشاط للرياح وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى ال