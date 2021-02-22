الإطاحة بـ«مفحط الرياض» المتهور.. وإحالته إلى النيابة العامة

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس حركة السير بشكل متهور في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على قائد مركبة -مواطن في العقد الثالث من العمر- لهروبه من رجل الأمن أثناء محاولة استيقافه، ومحاولة دهسه، إثر ممارسته التفحيط وعكسه حركة السير في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض والقيادة بشكل متهور، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.