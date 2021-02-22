«مكافحة التبغ»: الإقلاع عن التدخين قبل الأربعين يقلل من خطر الموت

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وأشارت اللجنة إلى أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

وتابعت اللجنة أن التدخين مسؤول عن 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم و مرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان.

ولفتت اللجنة إلى أن الأطفال الذين تدخن أمهاتهم أثناء الحمل أو الذين يتعرضون للتدخين القسري بعد الولادة تكون رئتهم أضعف من الأطفال الآخرين، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.



وكذلك التعرض للتدخين القسري من قبل الأطفال قد يسبب التهابات الأذن، نوبات الربو الشديدة، أعراض والتهابات في الجهاز التنفسي، وموت الرضع المفاجئ.

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