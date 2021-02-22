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خالفت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق منشأتين تجاريتين وتحرير 10 مخالفات بالحدود الشمالية

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الرياض - محمد عبدالله - نفذت 633 جولة تفتيشية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين, 633 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، وإغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين.

وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت؛ للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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