بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم خروج المرأة خلال «عدة الوفاة» لأخذ لقاح كورونا

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم ذهاب المرأة خلال فترة عدة وفاة زوجها الى المستشفى لأخذ لقاح كورونا، مشيرًا إلى جواز ذلك.

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إنه يجوز للمرأة التي توفي زوجها الذهاب إلى المستشفى إذا كانت مريضة أو لديها موعد لكشف طبي أو لديها موعد لأخذ لقاح كورونا.

وأضاف أنه يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة، أن تخرج لقضاء حاجتها، وأما أن تخرج للترفيه والتنزه وزيارة صديقاتها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، إلا بعد أن تنهي من عدة الوفاة.

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