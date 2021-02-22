الحصيني: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الموجة الباردة السائدة حاليًا على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بواقع ثلاث درجات مئوية، مضيفا أنه متوقع نهاية الأسبوع موجة برد جافة ومتوسطة القوة وأقوى من الموجة السائدة الحالية.

وحول طقس اليوم الاثنين، قال الحصيني، إنه متوقع أجواء من معتدلة إلى مائلة للبرودة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان؛ حيث تميل للحرارة نهارًا على المناطق الثلاث، بينما تميل للبرودة ليلًا في مكة والمدينة، ولطيفة ليلًا على جازان.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة الى شبه قوية اليوم الإثنين، على أجزاء من الشرقية وبين القصيم وحائل وشرق المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني أنه متوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد، من اليوم الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف، تمتد إلى أجزاء من مكة والمدينة.

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