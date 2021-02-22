«حساب المواطن» يوضح كيفية تعديل اسم العائلة للمستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع لتعديل اسم الشخص أو اسم العائلة للمستفيد من البرنامج، مشيرًا إلى أنه يمكن لرب الأسرة (الأب) إضافة ابنته المطلقة كتابع في حسابه.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على سؤال من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية، سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن».

وقال المواطن في سؤاله: عدلت اسم عائلتي في الأحوال والهوية الوطنية، كيف اعدل اسمي في حساب المواطن؟.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج أنه بإمكان رب الأسرة (الأب) إضافة ابنته المطلقة ضمن التابعين، عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين)، وإضافة التابعين ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية