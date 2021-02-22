«الصخري» يتوقع حالة ماطرة على معظم مناطق المملكة ويحدد مددتها

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الإثنين، تزايد فرص هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أبشروا بالخير بمشيئة الله.. خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من ١٠ إلى ١٢ رجب الموافق ٢٢ إلى ٢٤ فبراير متوقع أن تزداد وتنتشر فرص الأمطار في أغلب المناطق؛ تارة نواحي جنوب غرب وغرب المملكة وتارة نواحي وسطها ثم تمتد نواحي شمال المملكة ثم إلى شرقها، نسأل الله أن يسقي بها البلاد والعباد».

من جانبه توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- اليوم الإثنين- هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضًا:

الصخري: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على 6 مناطق