الصحة: يمكن تعديل أو إلغاء موعد تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إلغاء أو تعديل موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم ترشيح الشخص لتلقي اللقاح بناء على حالته الصحية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكانك الالغاء أو التعديل لموعد اللقاح من خلال تطبيق (صحتي)، وفي حال واجهتك اي مشكلة نرجو التواصل معنا على الرقم المجاني (937)».

وقال المواطن في استفساره: «أقدر أسوي إلغاء لموعد اللقاح وأرجع أسجل موعد جديد؟».

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه يتم ترشيح الشخص لتلقي اللقاح بناء على الحالة الصحية للمستفيد، وفي حال كان من ضمن الحالات المستهدفة للمراحل الحالية سيتم إشعاره بالترشيح عبر الرسائل النصية.

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