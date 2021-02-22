«الشؤون البلدية» ترصد 826 مخالفة وتغلق 288 منشأة تجارية مخالفة لاحترازات كورونا

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الأمانات والبلديات تواصل حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية في المنشآت والمجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفّذت (16403) جولات رقابية، نتج عنها رصد (826) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (288) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة, مكررة تحذيراتها لجميع المنشآت المستهدفة أنه لن يكون هناك تهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.