«السديس» للقيادات المكلفة حديثًا: عليكم مواكبة الخطط التطويرية والتنموية للرئاسة

التقى الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم في مكتبه بالمسجد الحرام القيادات المكلفون حديثاً بعددٍ من المناصب القيادية في الرئاسة العامة.

وفي بداية اللقاء، أوصى الرئيس العامّ باستشعار عظم المسؤولية وقداسة المكان والزمان، عند تأدية المهامّ الموكلة إليهم في جنبات المسجد الحرام، وجعلها دافعاً لبذل مزيد من العطاء من أجل مواصلة مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد السديس على أهمية مواكبة ما تتطلع إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خطط تطويرية وبرامج تنموية، وبذل مزيد من الجهود في سبيل تطوير وتحديث المهام والخدمات الخاصة بهم داخل المسجد الحرام، واستحداث كل ما من شأنه التسهيل على القاصدين عند تأدية النسك والعبادات.

من جانبهم عبروا عن شكرهم لمعاليه على الثقة الغالية التي ستكون دافع لهم لبذل مزيد من العطاء في خدمة المسجد الحرام وقاصديه مؤكدين بالغ حرصهم على بذل كل الطاقات لخدمة أعظم وأطهر بقاع العالم.

حضر اللقاء فضيلة وكيل الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد و مستشار ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي ووكيل الرئيس العامّ للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر آل الشيخ وعدد من المسؤولين والمشرفين على منظومة خدمات المسجد الحرام.