

الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ، المنطقة الشرقية ، عسير ، الباحة ، جازان ، نجران) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

فيما ستتأثر من يوم الاثنين إلى الأربعاء مناطق (مكة المكرمة ، القصيم ، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة.

وستتأثر في يومي الثلاثاء والأربعاء مناطق (المدينة المنورة ، الحدود الشمالية ، الجوف ، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول .

كما تتهيأ الفرصة - بإذن الله تعالى - يومي الثلاثاء والأربعاء لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

// انتهى //

10:52ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة وفرص لتساقط الثلوج على تبوك .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.